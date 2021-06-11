 

Мнение: Бывший глава ФБК объявлен в розыск

11.06.2021, 19:36, Разное
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Глава ФБК Иван Жданов объявлен в розыск в рамках уголовного дела 2019-го года.
В рамках этого дела Жданов должен был удалить, но не удалил с Ютуба известный ролик про Медведева и олигарха Усманова "Он вам не Димон". Сейчас глянул на Ютубе, ролик вполне доступен, имеет 43 млн. просмотров. Ранее по этому делу Навальный проиграл суд олигарху Усманову.
Анонсировано, что в ближайшее время Жданов будет объявлен в международный розыск (Жданов с 2019-го года ошивается в Литве и вполне понятно, что РФ его никто не выдаст).
Сама организация, которая не так давно закрылась и которой руководил Жданов, вчера была в судебном порядке признана экстремистской организацией.

До кучи, из отчета РКН по работе с иностранными интернет-платформами.

1. РКН сообщил, что ни одна из западных интернет-платформ, от которых требовали локализовать в России хранение персональных данных граждан РФ, этого не сделала.
2. Также выяснилось, что "Голос Америки" нет юридического лица в России, а "Радио Свободы" забивает российское законодательство и не маркирует свои материалы как "иностранный агент".
3. До сих пор не исполнены тысячи требований РКН по удалению тех или иных материалов из Твиттере, Фейсбука, Инстаграмма и других соц.сетей.
4. В свою очередь, с 2015-го года РКН зафиксировали десятки случаев цензуры российских СМИ в указанных социальных сетях.
5. Отмечается, что иностранные платформы стали чуть быстрее реагировать на требования РКН, но в целом, скорость реакции все равно оставляет желать лучшего.

Источник: Colonel Cassad



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