 

Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТ: как это было

11.06.2021, 19:14, Разное
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Вчера на сцене театра МХАТ имени М. Горького прошел закрытый пресс-показ спектакля “Чудесный грузин” по пьесе драматурга Андрея Назарова в постановке Ренаты Сотириади, где в главных ролях выступили Георгий Иобадзе и Ольга Бузова. Певица исполнила партию певицы кабаре Беллы Шанталь. Несмотря на то, что это второстепенный персонаж, ее роль в развитии истории немаленькая: Белла Шанталь оказывается шпионкой и, влюбив в себя начальника, выведывает важную информацию, тем самым спасая Сталина от засады. 

Я стала актрисой в самом популярном театре нашей страны, – делилась эмоциями с подписчиками телеведущая и блогер.

В основу сюжета пьесы легла частично вымышленная история молодости Иосифа Сталина. Выбор исполнительницы одной из ролей вызвал бурю обсуждений в интернете и в театральном сообществе. Многие посчитали, что на такой шаг художественный руководитель театра Эдуард Бояков пошел ради хайпа и таким образ намерен повысить популярность как свою, так и театра. Впрочем, это ему удалось – на два спектакля 11 и 12 июня, в которых заявлено участие Ольги Бузовой, билеты уже распроданы,в том числе перекупщиками. Последние предлагают купить билет на постановку за 150 тысяч рублей.



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