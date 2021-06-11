 

В ЛНР назвали убийство пяти ополченцев тщательно спланированным на самом высоком уровне

11.06.2021, 19:12, Новости дня
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Диверсия ВСУ, в результате которой были убиты пять военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР), была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне, сообщил глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, военное и политическое руководство Украины предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях.

«Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», – указано в тексте заявления Пасечника, которое размещено на сайте Луганскинформцентра.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли пять ополченцев.



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