Что нужно знать о профилактике возрастных болезней мозга: упражнения для памяти

Как считают некоторые ученые, болезнь Альцгеймера возникает из-за появления специфических белковых соединений в мозге. Именно они мешают воспроизведению информации или приводят к нарушению памяти. При определенных обстоятельствах человек может замедлить скорость течения болезни. Ряд работников медицины уверяет, что при появлении первых латентных признаков недуга правильная тренировка поможет минимизировать риски развития проблемы.

Начальные симптомы

Болезнь Альцгеймера развивается годами. Сразу острые нарушения памяти не происходят. Человек может жаловаться на повышенную забывчивость. Во время разговора у него могут наблюдаться сложности с подбором слов, рассуждениями. Иногда признаком становится постоянное переспрашивание вопросов. Люди также могут класть предметы в несвойственные им места. Например, форму для льда могут унести в спальню. С недугом падает и общая решительность.

Развитие памяти

Замедлить или вовсе остановить болезнь поможет тренировка памяти. Вариантов много.

Можно достать 5 спичек, встряхнуть их и выбросить на стол. Затем следует посмотреть на получившийся результат, собрать спички и воспроизвести их положение по памяти.

Эффективность показало и упражнение по поиску отличий на картинках. Найти такие изображения можно в специализированных журналах или на сайтах.

Отличным вариантом тренировки является чтение вслух. С помощью этого упражнения удается также развить и дикцию. Техника повышает словарный запас.

Не стоит забывать и про физические упражнения. Нужно поднять руки и вращать их как колеса, но в разные стороны. Затем стоит сменить направления.

Необходимо посмотреть на предмет в течение 20 секунд и записать все увиденное на листе бумаги. Чем детальнее будет обзор, тем лучше. Можно также нарисовать увиденный предмет.

Развитию координации и мозга способствует и жонглирование. Такая работа кажется сложной, но в целом справиться с обучением просто.

Можно также прослушивать классическую музыку, учить иностранные языки. Качество связей между нейронами будет увеличиваться, что окажет невероятную пользу для здоровья.