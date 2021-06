Это “ж-ж-ж” – не к добру

Prices Rise at Fastest Pace in Years, Fueling More Inflation Fears

Цены растут самыми быстрыми темпами за последние годы, что усиливает опасения относительно инфляции

BY EMEL AKAN June 10, 2021

Покупатели делают покупки в супермаркете 10 июня 2021 года в Чикаго, штат Иллинойс (Scott Olson/Getty Images)

WASHINGTON—Инфляция в США в мае выросла на 5 процентов по сравнению с прошлым годом, зафиксировав самый большой годовой скачок с 2008 года, это вызвано тем что узкие места в предложении и растущий спрос населения продолжают толкать цены вверх.

По мнению аналитиков, одновременно с тем что цены продолжают повышать временные факторы, экономика видит больше признаков продолжающегося инфляционного давления, что может указывать на устойчиво высокий уровень инфляции.

Министерство труда объявило, что индекс потребительских цен вырос в мае на 0,6 процента в месячном исчислении, что чуть выше консенсус-прогноза в 0,5 процента.

Рост цен на подержанные автомобили составил около трети общего роста инфляции. Цены на подержанные автомобили и грузовики подскочили на 7,3 процента в мае после 10-процентного роста в апреле, поскольку глобальный дефицит полупроводников продолжает влиять на производство новых автомобилей. По данным Morgan Stanley, это привело к «росту цен на подержанные автомобили более чем на 170 процентов в годовом исчислении за последние два месяца».

Цены на авиабилеты также выросли на 7 процентов, а цены на аренду автомобилей в прошлом месяце подскочили еще на 12 процентов.

В мае цены на продукты питания выросли на 0,4 процента, а цены на энергоносители не изменились. Однако аналитики ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания в ближайшие месяцы.

Базовая инфляция, не включающая нестабильные компоненты продуктов питания и энергоносители, выросла на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим приростом за 28 лет.

Резкий скачок показателей инфляции в годовом исчислении частично объясняется эффектом базы, поскольку блокировка пандемии и спад экономики вызвали слабую потребительскую инфляцию год назад. Ожидается, что эффект базы стабилизируется в июне.

В марте, центральный банк повысил прогноз инфляции на 2021 год до 2,4 процента по сравнению с 1,8 процента, прогнозировавшимися ранее. Представители ФРС неоднократно заявляли, что повышение цен носит «временный характер», и ожидается, что инфляция в конечном итоге вернется к целевому уровню центрального банка в 2 процента.

Однако недавние данные могут потребовать от ФРС пересмотра своих прогнозов по инфляции.

«Огромный рост в нескольких отдельных секторах подтверждает мнение ФРС о том, что нынешняя степень ценового давления носит временный характер», – написала Сара Хаус, старший экономист Wells Fargo Securities. «Однако мы видим признаки расширения инфляционного давления, которое, по нашему мнению, не позволит ежемесячному росту цен просто вернуться к их допандемическому тренду после нынешнего всплеска активности».

Рестораны и продуктовые магазины начали поднимать цены, поскольку сталкиваются с увеличением затрат на продукты питания и рабочую силу. По данным Wells Fargo, цены на сельскохозяйственные товары за последний год выросли примерно на 60 процентов, достигнув десятилетнего максимума. Средняя почасовая оплата в ресторанах увеличилась на 24,4% в годовом исчислении за последние три месяца, поскольку владельцы бизнеса пытаются заполнить открытые вакансии.

Эллен Центнер, главный экономист Morgan Stanley по США, заявила, что в этом году стойкое инфляционное давление может быть больше, чем ожидалось.

«Что наиболее примечательно в этом отчете, так это то, что, хотя переходные факторы сделали большую часть подъема [инфляции] в мае, более устойчивые компоненты, такие как арендная плата и OER [эквивалентная арендная плата собственника], также росли намного больше, чем ожидалось», – написала она. в отчете.

OER, которая используется для оценки стоимости жилья (ежемесячная арендная плата, которая была бы эквивалентна ежемесячным расходам на владение домом), выросла на 0,31 процента в мае, что является самым большим увеличением с июня 2019 года. А арендная плата выросла на 0,24 процента, самым большим с марта 2020 года, по данным Morgan Stanley.

«Я думаю, что это будет более постоянным, чем временным», – сказал NTD Business Джозеф Карсон, бывший экономист Alliance Bernstein и Министерства торговли .

«На это влияет множество факторов, таких как денежно-кредитная политика, фискальная политика, отложенный спрос, нехватка рабочих рук, повышение заработной платы».

Карсон также отметил, что текущий деловой цикл «весьма необычен». В отличие от предыдущих рецессий, уникальные особенности этого цикла восстановления включают низкий уровень запасов и инфляцию заработной платы, которые приводят к росту цен.

Одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительских товаров Procter & Gamble объявила о повышении цен на свои товары по уходу за детьми, женщинами и взрослыми.

Дэвид Тейлор, генеральный директор Procter & Gamble, заявил на виртуальной конференции, организованной Fortune, что инфляция «неизбежна».

«Да, это очень реально. Мы наблюдаем это во многих продуктах. Это целлюлоза, это бумага, это все, что связано с нефтью. Цены на пластиковую упаковку растут. Затраты на грузоперевозки значительно выросли. [Цены на] Морские перевозки значительно выросли. Вы видите это в широком диапазоне ценовых категорий».

People Leaving Blue States Advise Those Who Remain, ‘Start Making Better Decisions on Who You Vote For’

Люди, покидающие синие* штаты, советуют остающимся: «Начните принимать более правильные решения о том, за кого вы голосуете»

*Синие – штаты в которых правят демократы, примечание переводчика, perevodika.ru

BY PATRICIA TOLSON June 9, 2021

Люди стоят в очереди в региональной библиотеке Лейкс в Форт-Майерсе, штат Флорида, 30 декабря 2020 г. (Octavio Jones/Getty Images)

По данным Move.org, в 2020 году, местом переселения номер один для американцев была Флорида. А в конкурсе штатов из которых уехало больше всего людей, первое и второе места заняли Нью-Йорк и Калифорния.

Джастин Пирсон – 27-летний оператор автопогрузчика в дистрибьюторском центре Target. Прожив в Хемете, штат Калифорния, 22 года, Пирсон переехал в город Риверсайд и жил там три года, пока кардинальное изменение политики и рост стоимости жизни не лишили его возможности жить самостоятельно. По его словам, он также не мог позволить себе купить собственный дом. Чтобы хоть как-то выжить, он сбежал в Лейк-Сити, штат Флорида.

В то время как в среднем по стране налог на недвижимость составляет 1,07 процента, жители Флориды платят только 0,83 процента, а калифорнийцы – еще меньше – 0,73 процента. Но Пирсон сказал, что стоимость всего остального в Калифорнии сводит на нет выгоду от более низких налогов на недвижимость. Кроме того, Флорида – один из девяти штатов в стране, где нет государственных налогов на прибыль или заработную плату .

«Из-за ограничений COVID закрылось множество предприятий, – сказал Пирсон The Epoch Times. «Это, в свою очередь, привело к росту бездомности. Затем губернатор ввел в действие политику нулевого залога и программу досрочного освобождения из тюрьмы, что привело к резкому росту преступности. Добавлены налоги на газ. Стоимость жизни стала настолько высокой, что вы не смогли бы выжить в одиночку. Для этого нужно было буквально иметь два или три дохода ».

Конкретным мотиватором решения Пирсона выбрать Флориду было его «глубокое уважение» к губернатору Рону ДеСантису из-за его действий по запрету теории критических рас , принятию законопроекта о борьбе с беспорядками , а также его непримиримая позиция «поддержки синих». Пирсон также восхищается широко критикуемым решением ДеСантиса отменить все ограничения COVID, которые, по его мнению, убивают Калифорнию.

Провальные меры

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом решил сохранить ограничения на изоляцию от COVID-19 и продлить как государственные, так и федеральные чрезвычайные пособия по безработице, финансируемые налогоплательщиками. Уровень безработицы в Калифорнии, составляющий 8,3 процента, является одним из самых высоких в стране, уступая только 8,5 процентам на Гавайях.

В среднем по стране – 6,1 процента.

Срок действия чрезвычайного пособия по безработице штата Флорида истекает, и ДеСантис отказался предоставить дополнительные 300 долларов в неделю в виде субсидируемого государством пособия по безработице. Тем не менее, уровень безработицы во Флориде составляет 4,8 процента.

Пирсон сказал, что высокий уровень безработицы в Калифорнии спровоцировал резкий рост числа бездомных, которое и так уже увеличилось сокращением бюджета психиатрической помощи Ньюсомом в 2017 году, это тогда привело к тому что нестабильные пациенты, оставшиеся без присмотра, были вынуждены бродяжничать.

«Везде, на каждом углу, вы можете видеть находить мусор, шприцы и фекалии», – сказал Пирсон. “Это отвратительно”

Пирсон также отметил, что в Калифорнию наводняют нелегальные иммигранты, и губернатор ничего не делает, чтобы это остановить.

«Фактически, – сказал Пирсон, – он выдавал им стимулирующие выплаты используя наши налоговые доллары».

Пирсон, который участвовал в митингах в Калифорнии, сказал, что для республиканцев в Калифорнии становится слишком опасно отстаивать то, во что они верят.

«Люди подходили и нападали на нас, – вспоминал Пирсон. «Но из-за политики нулевого залога им это сойдет с рук. Калифорния – просто трудное место для жизни, и я не думаю, что это изменится в ближайшее время, пока люди в Калифорнии не начнут принимать более обоснованные решения о том, за кого они голосуют».

Многие чувства Пирсона разделяет Лора Гейнсборг.

«Я живу в Нью-Джерси уже более 30 лет, и этого более чем достаточно, – сказала бывшая жительница Флориды The Epoch Times.

«Поговорим о синем», – сказала Гейнсборг о Пеннингтоне, штат Нью-Джерси. «Это крошечный городок, и люди здесь настолько либеральны, насколько это возможно!»

Как и Пирсон из Калифорнии, Гейнсборг хотела бы вернуться во Флориду, потому что здесь, в Нью-Джерси, ей тоже неудобно обсуждать политику. По словам Гейнсборг, тоже республиканки, люди в ее преимущественно либеральном районе Нью-Джерси не очень-то склонны к тому, чтобы слушать другую сторону.

«Здесь очень мало людей, с которыми вы можете поговорить», – сетовала Гейнсборг по поводу места, которое она называла своим домом в течение трех десятилетий. «Я хочу вернуться во Флориду. Люди во Флориде всегда приветливы. Вы можете поговорить с кем угодно, даже с людьми с отличными от ваших политическими взглядами».

Флорида также привлекает Гейнсборг тем что ею руководит губернатор Рон ДеСантис. Как учитель на пенсии, она поддерживает его запрет на критическую теорию рас. Она также поддерживает его отказ от дополнительных федеральных пособий по безработице в размере 300 долларов в неделю, которые, по ее мнению, побуждают людей не возвращаться к работе, чтобы зарабатывать деньги.

Помимо предоставления дополнительных 13 недель пособий по безработице налогоплательщикам штата, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также продлил дополнительные 300 долларов в неделю в виде федеральных пособий по безработице. Уровень безработицы в Нью-Джерси в настоящее время составляет 7,5 процента.

«Это ужасно», – сказала она. «Нью-Джерси быстро деградирует, потому что люди не хотят возвращаться к работе. Учителя не хотят возвращаться к работе. Нью-Джерси сейчас управляют профсоюзы».

Более низкие налоги на недвижимость были основным фактором, повлиявшим на решение Гейнсборг переехать во Флориду. Муж Гейнсборг, судебно-медицинский эксперт, также готовится к выходу на пенсию. Но даже с их совокупными пенсионными пособиями, по ее словам, они не смогут позволить себе налоги на недвижимость, которые придется платить в Нью-Джерси.