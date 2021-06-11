Названы обостряющие артрит популярные напитки

Медики назвали популярные напитки, которые могут обострять артрит. К тому же их лучше не пить тем, кто страдает подагрой.

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 217 человек. Они рассказали о своем рационе питания. По словам испытуемых, симптомы артрита обострялись из-за употребления газированных напитков.

Ревматоидный артрит представляет собой аутоиммунное заболевание, кода происходит атака на здоровые ткани и суставы. В результате тонкий слой клеток становится подверженным различным воспалениям, выделяются химические вещества, повреждающие кости, сухожилия, связки. Данные элементы приводят к выравниванию сустава, впоследствии начинается его разрушение. Людям с подобными проблемами лучше отказаться от сладкой газировки и спиртных напитков.

Что касается подагры, то речь идет о типе артрита, вызывающем в суставах сильную боль. Дискомфортные ощущения в особенности появляются в области большого пальца ноги, но иногда поражаются и другие суставы. Сильная боль сопровождается покраснением кожи, изменением ее температуры. Длительность приступа подагры может составлять около семи дней, обычно наблюдаются рецидивы.

Источник: www.medikforum.ru