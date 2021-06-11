 

Телефоны без USB-портов могут появиться на рынке в 2022 году

11.06.2021, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Xiaomi создала «вечную» зарядку на 200 Ватт, которая даже после 800 циклов теряет не более 20%. Девайс предназначен для телефонов будущего, но первые такие аппараты могут появиться на рынке уже в 2022 году.
Свои новые продукты представила китайская корпорация Xiaomi. Как и подобает кандидату в лидеры индустрии, среди продемонстрированных гаджетов были и по-настоящему уникальные. Так, в соответствии с видением руководства, смартфоны будущего лишатся USB-портов. Причем первое подобное высокотехнологичное устройство может появиться уже в следующем году. Зарядку для него компания показала на сегодняшнем мероприятии. Разработанный инженерами китайского бренда девайс способен даже после восьми сотен циклов оставаться в хорошем состоянии, теряя к этому времени не больше 20%.

Стоит отметить, что региональные китайские стандарты требуют практически вполовину меньших показателей. Xiaomi HyperCharge с мощностью в 200 и 120 Ватт в проводной и беспроводной модификации использует самые передовые технологии. Они позволят продлить срок использования аккумуляторов телефона, увеличивая его остаточную ёмкость. В Xiaomi рассказали, что всего за три минуты проводным 200-ватным устройством можно наполовину зарядить аккумулятор вместительностью 4 тысячи мА•ч. А 100% энергии этой же батареи обеспечивает всего 8-минутный процесс зарядки.

В случае с беспроводным гаджетом, те же объемы набираются соответственно за 7 и 15 минут. Какой именно из смартфонов оснастят подобным накопителем, пока информации нет. Однако, по заявлению пресс-службы корпорации, такой дебютный смартфон будущего с новыми возможностями могут выпустить уже в 2022 году. По сведениям некоторых инсайдеров, рекорд скорости зарядки сможет побить Xiaomi Mi Mix 4. Для широкого же распространения технологии необходимо будет, чтобы как и USB она стала повсеместной.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / На снимках Антарктиды обнаружили загадочный объект идеально круглой формы

09.08 / Российская военная драма “Ржев” покорила зрителей Китая

10.05 / День Победы в Израиле

14.04 / Мнение: Российская угроза 2021

09.01 / Ученые выявили три подтипа болезни Альцгеймера

08.01 / Жена Петросяна решила в новом году сменить имидж

14.04 / Урологи объяснили, в каких случаях длительная эрекция требует неотложной помощи

15.03 / Историк Олег Неменский объяснил реваншизм Японии по результатам Второй мировой войны

07.11 / Кузнечики в розыске

08.02 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 февраля 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика