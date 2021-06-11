Украина получит транш МВФ до сентября 2021 года – J.P.Morgan

По данным J.P.Morgan, Украина до конца 2021 года получит $3 млрд, а ее международные резервы увеличатся до $32,5 млрд.

Эксперты отметили, что власти Украины заинтересованы в выполнении условий МВФ, чтобы получить транш до начала формирования госбюджета на 2022 год. Аналитики оценили в 20–30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летних каникул парламента. В таком случае сотрудничество с МВФ может возобновиться в конце этого года или в следующем.

Международный валютный фонд ожидает большего прогресса от Украины на пути к предоставлению второго транша в рамках программы stand-by. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

В феврале министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

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