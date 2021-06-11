“Ляли”, “Счастье – оно такое”. Жена Остапчука позировала верхом на муже на фоне участка с фундаментом

Пара позирует на фоне участка, огражденного фундаментом. На заднем плане виден шиферный забор.

“H.A.P.P.Y. With my”, – подписала она снимок.

“Ляли”, – прокомментировали совместное фото пары подписчики.

“Счастье – оно такое”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

Контекст:

Остапчук женился на Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

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