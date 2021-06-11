 

Дания готова поставить в Украину полмиллиона доз вакцины от COVID-19 – Офис президента

11.06.2021, 18:54, Новости дня
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“Фредериксен рассказала Президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19”, – рассказали в ОП.

Название препарата и производителя вакцины в ведомстве не уточнили.

Кроме вакцин, во время разговора с датским премьером Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и возле украинских границ. Стороны обсудили поддержку усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции.

Зеленский пригласил Фредериксен поучаствовать в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,6 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,4 млн человек, завершили вакцинацию уже 204 тыс. украинцев.

По состоянию на 9 июня Украина получила более 4,1 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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