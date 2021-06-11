 

Кириенко: Фонд президентских грантов поддержал более 20 тысяч проектов

11.06.2021, 18:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

11 июня во время выступления на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о результатах работы Фонда президентских грантов.

“Всего за 11 конкурсов мы рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций. И с учетом подведенных сегодня итогов мы поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд. рублей”, – подчеркнул Кириенко.

Кроме того, он отметил, что заявленные НКО смогли привлечь дополнительные 30 млрд. рублей. В общей сложности, по словам Кириенко, объем финансирования обозначенных проектов превысил 71 млрд. рублей.

Важно отметить, что некоммерческие организации, принимающие активное участие в развитии институтов гражданского общества путем реализации прежде всего социально значимых проектов могут получать государственную поддержку в виде грантов президента РФ.

Денежные средства для НКО распределяются через специализированный фонд. Комиссия не реже двух раз в год проводит конкурсы для организацией, подавших заявки. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Ученые из США назвали новые «побочные эффекты» COVID-19

21.05 / Принцы Уильям и Гарри сделали заявление относительно скандального интервью принцессы Дианы

25.01 / «Целый день просили»

30.03 / Классная жопа — к лету! – Личное мнение

25.08 / Отсутствие договорённостей по продлению СНВ-III беспокоит экспертов Люксембургского форума и Вячеслава Моше Кантора

31.03 / Ксения Бородина с помощь гадалки «приворожила» Давида Манукяна

10.08 / Валерий Сюткин поделился фотографиями беременной жены и новорожденного сына из роддома

08.06 / С молоком для сияющей кожи и еще 3 простых рецепта арбузных масок для лица

24.08 / Белорусский перелом

16.08 / Ирина Левонтина: «Из любой вещи можно сделать дубину и кошмар»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика