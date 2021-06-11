А на Байдена напали цикады

В новостной повестке федеральных каналов посадок нет.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Сегодня посадок нет», — отчеканила Скабеева в телевизоре, и я ахнула. Неужто до этого дошло — до отчетов по государственному телевидению об арестах, судах и посадках? Новая эра?

Ан нет. Старая. Оказалось, это все по-прежнему о нем. Об украинском президенте Владимире Зеленском, который на радость российским пропагандистам подписал указ о старте национальной программы «Зеленая страна» и пообещал, что за три года в стране посадят 3 миллиарда деревьев. Вот они, Скабеева с гостями студии, и веселились. А посадок другого рода, ставших повседневной обыденностью в родной стране, в их повестке действительно почти и нет.

Если же иногда и прорываются в эфир «тюремные» новости, то ведущие сообщают их с чувством глубокого удовлетворения. Типа: и поделом! Давно пора.

Вот как прокомментировал задержание бывшего руководителя «Открытой России» (организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова Владимир Соловьев на своем Youtube-канале «Соловьев. Live»: «Вчера, как вы знаете, приняли Андрея Пивоварова. Это свидетельствует, по крайней мере, о том, что власть, наконец, перестала играться. Все начинается очень жестко и серьезно».

На том же соловьевском канале некто доктор Сосновский (интересно, кого и от чего он лечит?) анализировал интервью Дмитрия Гудкова каналу «Дождь» после отъезда оппозиционера из России. Особенно этого доктора возмутили слова Гудкова: «Они дали время на то, чтобы уехать». «Вы только подумайте, он говорит о своей стране, о нас с вами «ОНИ», — сокрушался этот истинный патриот России, постоянно живущий в Германии. — Оппозиционеры — кто они? Кроты или крысы, бегущие с корабля?» Дмитрия Гудкова, он, кажется, записал одновременно в оба отряда грызунов, но следить за логикой в рассуждениях постоянного эксперта всех эфиров Соловьева — занятие утомительное и бесперспективное. Да и не утруждают себя эти аналитики какой-то особой логикой. Их задача — «вскрывать нарывы». «Нарывы» — это оппозиция, «агенты под прикрытием». Один из них — предатель Гудков. Скатертью дорога.

Как справедливо заметил Евгений Киселев в программе «Итоги» на YouTube-канале «Кисельные берега», «вправе ли мы судить российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, который принял непростое решение уехать из России? Почему освободили? Сделали это для того, чтобы его скомпрометировать, прицепить шлейф грязных слухов — мол, с ним заключили какой-то договор…».

Сам Дмитрий Гудков, едва добравшись до Киева, прямо с дороги приехал к тому же Евгению Киселеву в прямой эфир программы «Реальная политика» на информационном канале «Украина 24» . Киселев озвучил сомнения тех, кто сегодня задается вопросом: «Почему отпустили, мол, просто так в РФ не отпускают?» «Меня не отпустили, меня выдавили, — развеял сомнения скептиков Гудков. — Я, может быть, при иных обстоятельствах и остался бы, но они взяли в заложники моих родственников… Провели 13 обысков — на даче, дома, у брата, у сотрудников… Тетю, которой 60 лет, держали в изоляторе двое суток — она сидела в камере рядом с женщиной, арестованной за убийство. Я пока заявляю, что уехал временно. Это было сложное решение».

В программе «Итоги» Киселев объединил две истории — арест, освобождение и отъезд Гудкова и «отвратительный спектакль публичного покаяния» — интервью Романа Протасевича, которое вызвало в РФ небывалую общественную дискуссию. Многие в соцсетях писали разное: и то, что Протасевич, возможно, изначально был лукашенковским засланным казачком, и что парень оказался слабаком и мгновенно сдал всех своих соратников.

С особым цинизмом глумились над кающимся на камеру молодым журналистом российские пропагандисты всех мастей, обнаруживая за «пацанской слабостью» Протасевича «гнилую сущность всей оппозиции». Тигран Кеосаян в «Международной пилораме» по обыкновению искрометно шутил: «Не успели у Тихановской закончиться одни критические дни, как тут же начались другие… На этой неделе еще один экстремист залетел… Теперь заботиться о нем будет государство.

Мечты сбываются! Я так понимаю, что скоро все белорусские оппозиционеры будут в двух местах — или в СИЗО, или в Вильнюсе».

А Евгений Киселев в «Итогах» снова задал себе и зрителям вопрос: «Вправе ли мы судить журналиста Романа Протасевича, которого каким-то образом заставили дать покаянное интервью пролукашенковскому телеканалу? Участвовал в этом спектакле некий сотрудник канала по имени Марат Марков, журналистом я его назвать не могу, он просто-напросто подручный лукашенковских садистов и палачей… Это интервью надо просто смотреть, смотреть, выключив звук. Смотреть на пустые глаза помощника лукашенковских палачей. Смотреть на лицо Протасевича — действительно сломанного, напуганного, изнасилованного человека, которого, скорее всего, пытали — морально или физически. У которого, в конце концов, девушка там же, в Минске, в тюрьме, в заложниках… Вы вообще читали Оруэлла?»

Новости, которые звучат только на телеканале «Дождь» («большие» госканалы их практически не замечают), и впрямь заставляют вспомнить если не бессмертную антиутопию «1984», то реальный 1937-й, хотя тот же Владимир Соловьев предупреждает: «Если вы думаете, что начинается 37-й год, вы заблуждаетесь. 37-й год может начаться совсем в другой стране — в США… Эти люди (российские оппозиционеры разного рода. — И. П.) ставят задачей свержение власти. Неужели наши силовики проснулись? Я думаю, да!»

Бегущая строка в эфире «Дождя» со свежими мрачными новостями ежедневно в режиме нон-стоп подтверждает «авторитетное» мнение Соловьева об очнувшихся ото сна силовиках: «Доля желающих уехать из РФ достигла максимума с 2013 года — об отъезде думает каждый 5-й россиянин»; «Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями»; «Суд продлил меру пресечения журналистам DOXA до сентября»; «Блогер Хованский задержан за песню с оправданием терроризма»; «Расследование. Дмитрия Быкова отравили те же сотрудники ФСБ, что и Навального».

Соловьев не стал из-за такого «пустяка» специально менять темы своего «Вечера» на канале «Россия-1» (Америка, Украина, грядущий саммит российского и американского президентов) и шокирующее расследование покушения на Быкова пнул походя, между делом:

«Список жертв «Новичка» пополнился. Уже и Быкова отравили. Он жив, с ним все хорошо… Но это не белая горячка, не алкоголь, не пережор, а оказалось — «Новичок»…

Намазали на майку, но, учитывая размеры господина Быкова, столько «НовичкаНамазали» не производят в России… Оказывается, «Новичок» гораздо безопаснее, чем вакцина».

Официальная власть пока молчит и никак не реагирует на обвинения в свой адрес, а ее главный рупор уже поспешил высказаться. Ему нужно свести всю драматическую историю отравления журналиста, писателя и поэта к пошлому анекдоту.

Гости радостно похихикали над тонким юмором своего «гуру» (по размерам, кстати, не уступающего осмеянной им жертве «Новичка») и пошли дальше: «А вот Байден полетел в Европу, и там на него напали цикады…»

Ирина Петровская

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