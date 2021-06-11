 

Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребенка

11.06.2021, 18:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера в Санкт-Петербурге назвали самых знаменитых людей города. Гостями торжественной церемонии стали политики, общественные деятели, и, конечно, творческие люди. В список лауреатов премии “ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга” попала актриса и сценарист Паулина Андреева. 32-летняя супруга режиссера Федора Бондарчука впервые вышла в свет после рождения ребенка – в марте у творческой пары родился сын Иван. Фотографией с Паулиной поделился ее сокурсник, сын Дмитрия Нагиева актер Кирилл Нагиев.

На красной дорожке церемонии петербурженка Паулина Андреева дала блиц-интервью, в котором призналась в любви к родному городу.

Спасибо большое, мне очень приятно получить эту премию впервые, и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург – навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше 10 лет, я все равно считаю себя петербурженкой. Я не подстраиваюсь под Москву, и в Москве нахожу места, которые напоминают Петербург – Чистые пруды, Хохловка, переулки Патриарших прудов. Но, с архитектурной точки зрения, Петербруг великолепен, а люди добрее, – сказала Паулина. 

Паулина Андреева и Кирилл Нагиев

На вопрос, как Паулину изменил последний год, и как пандемия и связанный с ней карантин повлияли на нее, актриса рассказала, что стала больше ценить домашний уют.

За этот год и карантин ушло лишнее и осталось нужное – и в гардеробе, и в голове. Я оценила ценность времени с семьей, оно наполняет тебе больше, чем суета по делам с утра до вечера, – призналась актриса. Также в разговоре с ведущим онлайн-трансляции Паулина призналась, что если бы была книгой, то романом Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, а мультипликационный персонаж, который ей максимально близок по духу – это Дейл из диснеевского мультсериала “Чип и Дейл спешат на помощь”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Dabbel получает 4,4 миллиона долларов на сокращение выбросов CO2 за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях

27.01 / Ещё пара штрихов к портрету американской армии

15.01 / Подписчики усомнились в сходстве Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной

17.07 / Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

16.12 / Мнение: На Навальном испытали Novichok-лайт?

22.07 / Мнение: Ковидом нас не удивишь

01.09 / Как изменится жизнь россиян с 1 сентября: Подробности

04.12 / Мнение: Движение MeToo в районе озера Чад

08.10 / Анна Седокова удивила поклонников упругими ягодицами

15.12 / Скандалы: Карину Цуркан защитили от Приднестровья и Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика