Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребенка

Вчера в Санкт-Петербурге назвали самых знаменитых людей города. Гостями торжественной церемонии стали политики, общественные деятели, и, конечно, творческие люди. В список лауреатов премии “ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга” попала актриса и сценарист Паулина Андреева. 32-летняя супруга режиссера Федора Бондарчука впервые вышла в свет после рождения ребенка – в марте у творческой пары родился сын Иван. Фотографией с Паулиной поделился ее сокурсник, сын Дмитрия Нагиева актер Кирилл Нагиев.

На красной дорожке церемонии петербурженка Паулина Андреева дала блиц-интервью, в котором призналась в любви к родному городу.

Спасибо большое, мне очень приятно получить эту премию впервые, и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург – навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше 10 лет, я все равно считаю себя петербурженкой. Я не подстраиваюсь под Москву, и в Москве нахожу места, которые напоминают Петербург – Чистые пруды, Хохловка, переулки Патриарших прудов. Но, с архитектурной точки зрения, Петербруг великолепен, а люди добрее, – сказала Паулина.

Паулина Андреева и Кирилл Нагиев

На вопрос, как Паулину изменил последний год, и как пандемия и связанный с ней карантин повлияли на нее, актриса рассказала, что стала больше ценить домашний уют.

За этот год и карантин ушло лишнее и осталось нужное – и в гардеробе, и в голове. Я оценила ценность времени с семьей, оно наполняет тебе больше, чем суета по делам с утра до вечера, – призналась актриса. Также в разговоре с ведущим онлайн-трансляции Паулина призналась, что если бы была книгой, то романом Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, а мультипликационный персонаж, который ей максимально близок по духу – это Дейл из диснеевского мультсериала “Чип и Дейл спешат на помощь”.