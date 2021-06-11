 

Цены на нефть марки Brent впервые с 2019 года поднялись выше 73 долларов

11.06.2021, 18:14, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу вечером ускорили рост, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель – впервые более чем за два года.

По состоянию на 18.12 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,74%, до 73,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,28%, до 71,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снизились на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после того, как в США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью.



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