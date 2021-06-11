 

О содержании химикатов в овощах может говорить их размер и форма

11.06.2021, 17:58, Разное
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Учёные установили новый способ определения наличия химикатов в овощах. Как оказалось, об этом может говорить их размер и форма.
Всем известно, что при выращивании сельскохозяйственных культур используются разнообразные удобрения, стимуляторы роста и препараты от болезней растений и вредителей. Однако они имеют свойство накапливаться в разных частях овощей. Употребление таких даров природы с повышенным содержанием химикатов может привести к серьезным нарушениям здоровья. Учёные нашли простой и доступный способ определения уровня химических веществ в овощах. Для этого будет достаточно просто осмотреть его. При этом следует обращать внимание на их размеры и форму.

Стоит отметить, что во многих плодах, продаваемых вне сезона, чаще всего содержится наибольшее количество нитратов и пестицидов. Доцент кафедры “Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза” МГУПП Георгий Суслянок рассказал, что габариты натуральных помидоров не могут быть слишком большими. Также они не будут иметь идеальные формы, а цвет таких томатов обычно бледный и тусклый. Обилие удобрений и прочих химикалий можно видеть и при разрезании помидоров. Белые прожилки свидетельствуют о применении нитратов.

Также стоит внимательно осмотреть плодоножки, у выращенных без химии овощей они не будут слишком длинными. Так, у огурцов хвостики также должны быть упругими, а их плод плотным и упругим. Их мягкость говорит об использовании воска или парафина, которым обработали плоды. Как и в случае с томатами, необходимо осмотреть его в разрезе. Отсутствие семян, как отмечает учёный, является признаком большого количества химикатов. По данным «Слова и дела», в случае присутствия указанных признаков можно говорить о наличии в овощах целой таблицы Менделеева.

Источник: 1prime.ru



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