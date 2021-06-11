 

Ученые: «Веганский паучий шелк» может стать альтернативой одноразовому пластику

11.06.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, которые представляют Кембриджский университет, создали специальную пленку из полимеров, имитирующую качества «веганского паучьего шелка». Этот материал, считающийся самым прочным в природе, способен стать альтернативой одноразовому пластику.
«Паучий шелк» изобрели, применив новый подход к сбору растительных белков. С помощью эффективного метода с использованием экологичных ингредиентов получилась отдельностоящая пленка, которая по качествам напоминает промышленный пластик. К этому полимеру исследователи смогут добавить «структурный» цвет, который не выцветает. Кроме этого, его можно задействовать для того, чтобы создать водостойкие покрытия.
Преимуществом нового материала является то, что дома его любой человек может компостировать. В свою очередь, для процесса разложения иных биопластиков нужно промоборудование.

«Веганский паучий шелк», созданный учеными из Кембриджа, безопасно разлагается в естественной среде. Этот продукт собирается коммерциализировать компания Xampla, которая является дочерним предприятием ВУЗа. На нем разрабатываются заменители микропластика, а также одноразовых пластиковых изделий.

Источник: 1nsk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Странная история Шевальского замка, который был построен почтальоном, увидевшим необычный сон

02.10 / «Как написал в той жалобе, так оно и было»

02.05 / Агата Муцениеце: «Буллинг – недопустимая вещь, которую нельзя поощрять»

08.10 / Так поздравили Путина, что лучше бы помидорами закидали – Личное мнение

04.03 / Грузовик влетел в автобус с десятками пассажиров в Подмосковье: есть раненые

09.06 / Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею

03.06 / “В желтой жаркой Африке, в центральной её части………….”,

14.09 / Кракен: Ужас морских глубин

15.08 / Воздушно-капельный поцелуй

12.07 / «Высший приоритет правительства»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика