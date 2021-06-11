Ученые: «Веганский паучий шелк» может стать альтернативой одноразовому пластику

Ученые, которые представляют Кембриджский университет, создали специальную пленку из полимеров, имитирующую качества «веганского паучьего шелка». Этот материал, считающийся самым прочным в природе, способен стать альтернативой одноразовому пластику.

«Паучий шелк» изобрели, применив новый подход к сбору растительных белков. С помощью эффективного метода с использованием экологичных ингредиентов получилась отдельностоящая пленка, которая по качествам напоминает промышленный пластик. К этому полимеру исследователи смогут добавить «структурный» цвет, который не выцветает. Кроме этого, его можно задействовать для того, чтобы создать водостойкие покрытия.

Преимуществом нового материала является то, что дома его любой человек может компостировать. В свою очередь, для процесса разложения иных биопластиков нужно промоборудование.

«Веганский паучий шелк», созданный учеными из Кембриджа, безопасно разлагается в естественной среде. Этот продукт собирается коммерциализировать компания Xampla, которая является дочерним предприятием ВУЗа. На нем разрабатываются заменители микропластика, а также одноразовых пластиковых изделий.

Источник: 1nsk.ru