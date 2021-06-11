 

У людей со «здоровым ожирением» впоследствии развиваются проблемы со здоровьем

11.06.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В медицине есть такое понятие как «здоровое ожирение», предусматривающее наличие метаболического нормального профиля. Однако это не гарантирует, что у таких людей впоследствии не разовьются проблемы со здоровьем.
Исследование провели доктор Фредерик Хо и его британские коллеги, представляющие Институт здоровья Университета Глазго. Специалисты изучили, какое здоровье имеют люди с нормальным метаболическим профилем и есть ли риск возникновения заболеваний, связанных с ожирением. Оказалось, что они больше подвержены вероятности заболеть диабетом, респираторными и сердечными болезнями. Кроме этого, у них высокий риск инсультов.

Согласно оценкам экспертов, на планете около 300 миллионов человек, которые страдают от ожирения. Если такая тенденция сохранится, то к 2030 году этот показатель превысит миллиард человек (это 20% от всего взрослого населения Земли).

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

30.11 / “Удивительный вечер”: Евгений Петросян заслужил две награды “Книги рекордов России”

23.04 / Медицинский журнал отозвал статью о пониженном риске заражения SARS-Cov-2 среди курильщиков

15.04 / Британские ученые доказали, что галлюциногенными грибами можно лечить депрессию

19.04 / В Великобритании переболевших COVID-19 подвергнут повторному воздействию вируса

14.09 / Самолет из прошлого?

01.06 / Мнение: Беззащитные

15.01 / Валя из Беларуси

22.01 / СК Татарстана завел дело о призывах в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января

23.02 / За что итальянцы так любят русских женщин?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика