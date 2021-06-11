У людей со «здоровым ожирением» впоследствии развиваются проблемы со здоровьем

В медицине есть такое понятие как «здоровое ожирение», предусматривающее наличие метаболического нормального профиля. Однако это не гарантирует, что у таких людей впоследствии не разовьются проблемы со здоровьем.

Исследование провели доктор Фредерик Хо и его британские коллеги, представляющие Институт здоровья Университета Глазго. Специалисты изучили, какое здоровье имеют люди с нормальным метаболическим профилем и есть ли риск возникновения заболеваний, связанных с ожирением. Оказалось, что они больше подвержены вероятности заболеть диабетом, респираторными и сердечными болезнями. Кроме этого, у них высокий риск инсультов.

Согласно оценкам экспертов, на планете около 300 миллионов человек, которые страдают от ожирения. Если такая тенденция сохранится, то к 2030 году этот показатель превысит миллиард человек (это 20% от всего взрослого населения Земли).

Источник: glas.ru