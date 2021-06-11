“Просто отлежаться не получилось”. Переболевшая COVID-19 Кудрявцева рассказала о появившихся через три месяца последствиях болезни

“Сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия COVID не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось”, – призналась Кудрявцева.

Она отметила, что восстанавливает здоровье в частном медицинском центре.

“Все те же самые симптомы, врачи разводят руками, а такие центры, к сожалению, не всем по карману”, – отреагировали подписчики ведущей.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

Контекст:

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Карьеру на телевидении начала как ведущая шоу “Партийная зона” на МУЗ-ТВ. Сейчас ведет программу “Секрет на миллион” на канале НТВ.

В январе 2021 года Кудрявцева сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19.

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