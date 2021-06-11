 

В Госдуму РФ внесли законопроект о репатриации, который позволит гражданам Украины и Беларуси получить российский паспорт

11.06.2021, 17:56, Новости дня
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Проект закона в нижнюю палату российского парламента 11 июня внес первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин.

В пояснительной записке сказано, что законопроект определяет условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание в РФ. Предлагается два основных критерия признания права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком.

Согласно российскому закону о государственной политике в отношении проживающих за рубежом соотечественников, таковыми признаются лица и их потомки, которые проживают за пределами РФ, и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России. Помимо этого, к соотечественникам относятся сделавшие “свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи” с Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ.

В законопроекте также уточняется “перечень народов, исторически проживающих на территории РФ”. В него входят русские, белорусы, украинцы, а также представители народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях России, и представители коренных малочисленных народов, которые входят в Единый перечень коренных малочисленных народов.

Согласно законопроекту, претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство РФ в своей стране. Ему необходимо будет представить необходимые документы и пройти собеседование на знание русского языка.

При этом в ходатайство о репатриации можно включить супруга, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи. Срок рассмотрения ходатайства, поданного в России, составит не более четырех месяцев, поданного за границей – не более полугода.

Сначала репатрианты получат вид на жительство, а через девять месяцев проживания в РФ смогут подать заявление на получение российского гражданства.

Контекст:

На данный момент Россия выдает свои паспорта украинским гражданам на оккупированных территориях Украины.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

27 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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