 

В Киеве ученая украла штамм опасного вируса и хранила его в домашнем холодильнике – Офис генпрокурора

11.06.2021, 17:56, Новости дня
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По данным следствия, бывшая сотрудница института имела доступ к опасным штаммам вирусов, возбудителям заразных болезней животных, которые могут быстро распространяться в значительных масштабах. Ученая вынесла из института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птиц.

Отмечается, что чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения посевной культуры вирусов. Получив новую популяцию вируса, она присваивала ее вместе с частью исходных образцов, вместо того, чтобы вернуть в хранилище микроорганизмов.

Штамм опасного вируса женщина хранила в своем домашнем холодильнике. 

Правоохранители открыли производство по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование.

Контекст:

Ньюкаслская болезнь (она же псевдочума птиц, азиатская чума птиц) – вирусное заболевание птиц, главным образом, куриных, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. 

У людей этот вирус может вызвать конъюнктивит и простуду, но угрозы жизни не несет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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