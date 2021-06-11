 

Путин подписал закон с поправками “ЕР” о бесплатной газификации

11.06.2021, 17:48, Разное
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Единым оператором газификации станет “Газпром”. Там, где компания не представлена, работы возьмет на себя крупнейшая организация отрасли.

Оператору предстоит нести ответственность за все этапы доведения газа до границ земельных участков. Граждане будут заключать комплексный договор на подключение по принципу “единого окна”. Это сократит сроки работ.

“Финансирование пойдет как за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, которые не затронут граждан, так и за счет привлечения допсредств”, – сообщается на официальном сайте “Единой России”.

Государственная Дума приняла закон о бесплатной газификации домохозяйств сразу во втором и третьем чтениях 1 июня. Он направлен на исполнение поручения главы государства.

Предложения о бесплатной газификации президенту направила “Единая Россия”. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал инициативу партийцев.

Программу газификации выполнят в два этапа. Первый пройдет до 2023 года, второй – до 2030-го.



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