 

ВЦИОМ: 73% граждан знают о Дне России

11.06.2021, 17:48, Разное
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Всероссийский центр исследования общественного мнения провел среди граждан опрос, посвященный Дню России. Результаты опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ 11 июня. Эксперты подчеркивают, что большинство россиян знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России.

Из результатов исследования следует, что 73% респондентов знают о Дне России. Примечательно, что осведомленность граждан о празднике выросла на 11% с 2006 года, тогда она составляла 62%.

Кстати, чаще всего, по данным РИА Новости, люди путают День России с такими праздниками, как День Конституции (4%), День народного единства (2%) и День Российского флага (1%).

Во время предпраздничного опроса эксперты ВЦИОМ так же выяснили, что граждане считают предметом гордости в современной России. Большинство опрошенных (24%) назвали армию и флот. Народом и внешней политикой страны гордятся одинаковое количество респондентов – 9%. Еще 6% выбрали Президента России. Масштаб страны и красота природы заставляют испытывать гордость лишь 4% наших соотечественников. Наконец, каждый десятый россиянин заявил, что ему “все нравится” в нашей стране.

Кроме того, опрошенные назвали места, которые обязательно должен посетить иностранный турист, впервые приехавший в Россию. Главными туристическими центрами граждане считают Санкт-Петербург (39%), Москву (29%), Байкал (22%), Алтай (16%), Крым (14%), Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатку (10%), Карелию (8%) и Казань (7%). Еще 9% наших соотечественников порекомендовали иностранцам посетить города Золотого Кольца России.



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