ВЦИОМ: 73% граждан знают о Дне России

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел среди граждан опрос, посвященный Дню России. Результаты опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ 11 июня. Эксперты подчеркивают, что большинство россиян знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России.

Из результатов исследования следует, что 73% респондентов знают о Дне России. Примечательно, что осведомленность граждан о празднике выросла на 11% с 2006 года, тогда она составляла 62%.

Кстати, чаще всего, по данным РИА Новости, люди путают День России с такими праздниками, как День Конституции (4%), День народного единства (2%) и День Российского флага (1%).

Во время предпраздничного опроса эксперты ВЦИОМ так же выяснили, что граждане считают предметом гордости в современной России. Большинство опрошенных (24%) назвали армию и флот. Народом и внешней политикой страны гордятся одинаковое количество респондентов – 9%. Еще 6% выбрали Президента России. Масштаб страны и красота природы заставляют испытывать гордость лишь 4% наших соотечественников. Наконец, каждый десятый россиянин заявил, что ему “все нравится” в нашей стране.

Кроме того, опрошенные назвали места, которые обязательно должен посетить иностранный турист, впервые приехавший в Россию. Главными туристическими центрами граждане считают Санкт-Петербург (39%), Москву (29%), Байкал (22%), Алтай (16%), Крым (14%), Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатку (10%), Карелию (8%) и Казань (7%). Еще 9% наших соотечественников порекомендовали иностранцам посетить города Золотого Кольца России.