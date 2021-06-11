Старший сын Робина Уильямса во второй раз стал отцом

38-летний Зак Уильямс, сын известного голливудского актера Робина Уильямса, рассказал сегодня подписчикам, что снова стал отцом. Его жена Оливия Джун родила девочку, которую супруги назвали Зола. Оказалось, что дочь появилась на свет в конце мая, однако сын актера решил обнародовать эту новость только сейчас.

Представляем нашего нового члена семьи, Золу Джун Уильямс! С тех пор, как она присоединилась к нам, она прекрасно ладит со своим старшим братом и оказалась спокойной малышкой. Джун отлично справляется, и мы безумно рады приветствовать Золу в этом мире, – написал Зак под общим семейным фото.

Также Уильямс-младший поделился первыми фотографиями новорожденной дочери и совместным снимком со старшим братом, 2-летним МакЛорином Клементом, которого родители зовут дома “Микки”. Кстати, МакЛорин – второе имя актера Робина Уильямса, которым сын назвал его внука в его честь.

Зак Уильямс с женой и детьми

Зак Уильямс и Оливия Джун, соучредитель собственной компании PYM, познакомились в 2014 году, вскоре после того, как отец Зака, Робин Уильямс, скоропостижно скончался. Четыре года спустя, в октябре 2018 года, пара связала себя узами брака. На скромной церемонии бракосочетания, которая состоялась в поместье Paramour Estate в Лос-Анджелесе, присутствовали только близкие родственники и друзья влюбленных. Зак – предприниматель и общественный деятель, много лет он работал с американскими заключенными, помогая им найти себя, проводил для них различные обучающие курсы.

Зак (полное имя – Заккари Уильямс) родился в 1983 году, его родители – актер Робин Уильямс, который на тот момент работал барменом, и модель и актриса Валерия Веларди. Они познакомились в 1976 году, поженились два года спустя, однако их брак не продлился долго: в 1984 году Уильямс изменил жене с официанткой и супруги развелись спустя 10 лет брака.

Спустя год Робин Уильямс пошел под венец с няней своего сына Зака – Маршей Гарсес. В этом браке у пары появилось двое детей: дочь Зельда и сын Коди. В 2008 году они развелись. Третий – и последний – брак у актера был с графическим дизайнером Сьюзан Шнайдер. Они поженились в 2011 году и были вместе вплоть до смерти актера 11 августа 2014 года – позже врачи и полицейские сообщили, что 63-летний актер, который страдал болезнью Паркинсона, совершил суицид.

Зак и Робин Уильямс, 2007 год