Космонавт предупредил о возможности лавинообразного отказа систем на МКС

Состояние российского сегмента Международной космической станции оставляет желать лучшего, существуют серьезные риски для космонавтов, сообщил космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел еще пять-шесть лет назад. Там есть серьезные риски для экипажа. Пока все нормально», – сказал Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Директор пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Соловьев отмечал, что на МКС может произойти такая ситуация, когда «лавиннобразно системы начнут отказывать», отметил он.

«Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически все то же самое», – предупредил космонавт.

По словам Сураева, глобальные космические программы будут осуществляться совместно многими странами, поскольку это «очень затратное дело».

«Сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно», – заключил он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите.

Президент РАН Александр Сергеев отмечал, что РОСС должна будет выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.