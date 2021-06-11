Въезжающих с иммунитетом к COVID-19 предложили освободить от ПЦР-тестирования

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу двух ПЦР-тестов возвращающимся в Россию и прошедшим полную вакцинацию от коронавируса или имеющим антитела гражданам, об этом говорится в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», – цитирует проект ТАСС.

Вместе с тем, согласно документу, прибывающим нужно будет размещать в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информацию о наличии вакцинации против COVID-19 или результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 «в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования».

В конце мая в Евросоюзе предложили освободить полностью прошедшим вакцинацию от коронавируса лиц от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.