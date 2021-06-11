Hyundai начала принимать заказы на семиместный кроссовер Creta

Сегодня стало известно о приеме заказов на семиместный кроссовер Hyundai Creta Alcazar для индийского рынка.

Для оформления заказа покупателям необходимо заплатить аванс в размере 250 тысяч рупий. Для местного рынка предложены три модификации, отличающиеся производительностью и функционалом. В максимальной версии применили увеличенный 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса, панорамный люк, камеру кругового обзора и другие продвинутые опции.

О технических параметрах известно, что новый кроссовер Hyundai Creta Alcazar оснащен моторами на 1,5, 2,0, и 1,4 литра, которые выдают 115, 159 и 140 л.с. мощности соответственно. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.