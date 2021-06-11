Стартап ATLIS Motor Vehicles начал разрабатывать платформу для электрических грузовиков

Стартап ATLIS Motor Vehicles (ATLIS) начал разрабатывать платформу для электрических грузовиков средней и большой грузоподъемности, которая станет базой как для собственного пикапа Atlis XT, так и отдельным продуктом для сторонних автопроизводителей.

ATLIS уже разрабатывает собственные аккумуляторные элементы и блоки питания для аккумуляторов с дальностью действия в 300, 400 и 500 миль для платформы ATLIS XP и пикапа XT. Бренд утверждает, что батареи можно зарядить менее чем за 15 минут. ATLIS планирует коммерческий запуск своей аккумуляторной батареи AMV в четвертом квартале 2021 года.

Компания создает Z-складные прагматические ячейки без таблиц и использует новый подход к системе управления батареями. Способность заряжаться менее чем за 15 минут требует быстрого попадания электронов в аккумулятор и управления тепловыми нагрузками.

Элементы ATLIS нагреваются до высокой температуры в начале заряда, чтобы предотвратить формирование дендритов, литиевых образований, которые могут расти внутри батареи и вызывать отказ элемента, а затем быстро охлаждаются в конце, чтобы продлить срок службы.

Сотрудничая с Университетом Клемсона в рамках соглашения об исследованиях, ATLIS проводит эксперименты в Институте наноматериалов Клемсона (CNI) с основателем и директором CNI Аппарао Рао и его командой.

В отличие от существующих конструкций ячеек, в элементах ATLIS используются специальные покрытия для достижения баланса между энергией и мощностью, они будут масштабироваться для соответствия различным классам транспортных средств. Эти покрытия в сочетании со специальной механической конструкцией позволят оптимизировать энергоемкость и сократить время зарядки.

ATLIS планирует производить все элементы, необходимые для питания своих электрических грузовых автомобилей, которые дебютируют в конце 2022 года. Компания также видит способ помочь создать более надежную цепочку поставок аккумуляторов в США и планирует поставлять их различным компаниям, работающим в транспортной отрасли.

Платформа XP оснащена настраиваемой батареей, имеет четыре независимых тяговых двигателя, а также интеллектуальное независимое рулевое управление на каждой оси.