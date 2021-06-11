 

Стартап ATLIS Motor Vehicles начал разрабатывать платформу для электрических грузовиков

11.06.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стартап ATLIS Motor Vehicles (ATLIS) начал разрабатывать платформу для электрических грузовиков средней и большой грузоподъемности, которая станет базой как для собственного пикапа Atlis XT, так и отдельным продуктом для сторонних автопроизводителей.

ATLIS уже разрабатывает собственные аккумуляторные элементы и блоки питания для аккумуляторов с дальностью действия в 300, 400 и 500 миль для платформы ATLIS XP и пикапа XT. Бренд утверждает, что батареи можно зарядить менее чем за 15 минут. ATLIS планирует коммерческий запуск своей аккумуляторной батареи AMV в четвертом квартале 2021 года.

Компания создает Z-складные прагматические ячейки без таблиц и использует новый подход к системе управления батареями. Способность заряжаться менее чем за 15 минут требует быстрого попадания электронов в аккумулятор и управления тепловыми нагрузками.

Элементы ATLIS нагреваются до высокой температуры в начале заряда, чтобы предотвратить формирование дендритов, литиевых образований, которые могут расти внутри батареи и вызывать отказ элемента, а затем быстро охлаждаются в конце, чтобы продлить срок службы.

Сотрудничая с Университетом Клемсона в рамках соглашения об исследованиях, ATLIS проводит эксперименты в Институте наноматериалов Клемсона (CNI) с основателем и директором CNI Аппарао Рао и его командой.

В отличие от существующих конструкций ячеек, в элементах ATLIS используются специальные покрытия для достижения баланса между энергией и мощностью, они будут масштабироваться для соответствия различным классам транспортных средств. Эти покрытия в сочетании со специальной механической конструкцией позволят оптимизировать энергоемкость и сократить время зарядки.

ATLIS планирует производить все элементы, необходимые для питания своих электрических грузовых автомобилей, которые дебютируют в конце 2022 года. Компания также видит способ помочь создать более надежную цепочку поставок аккумуляторов в США и планирует поставлять их различным компаниям, работающим в транспортной отрасли.

Платформа XP оснащена настраиваемой батареей, имеет четыре независимых тяговых двигателя, а также интеллектуальное независимое рулевое управление на каждой оси.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Эксперт: Техас нанес контрудар по Байдену со слабой позиции

12.04 / Лавров рассказал о планах отказаться от контролируемых Западом платежных систем

27.08 / МВД не нашло сильнодействующих веществ в ситуации с Навальным

02.03 / Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями

15.11 / Додон заявил о лидерстве внутри Молдавии на выборах президента

20.05 / Новые кроссоверы CheryExeed LX появились в России

18.09 / Трамп и Байден встречаются с избирателями в колеблющихся штатах

30.09 / Своя машина в Москве оказалась выгоднее использования такси и каршеринга

03.10 / У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

16.11 / Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика