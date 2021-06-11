 

Ученые: Организм реагирует на фастфуд, как на инфекцию

11.06.2021, 17:00, Разное
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Британские исследователи пришли к выводам, что организм реагирует на фастфуд, как на вирус или инфекцию. Эксперименты проводились на лабораторных мышах.
Многие люди знают о том, что фастфуд – это вредная пища, содержащая множество калорий. Для организма она не несет никакой питательной ценности. Кроме этого, фастфуд приводит к ожирению, онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые после проведения эксперимента заявили, что тело воспринимает подобную пищу как инфекцию. Подопытным грызунам давали еду, в которой содержалось много сахара, соли и насыщенных жиров. Такой рацион был у них на протяжении месяца. Кроме этого, из меню мышей полностью исключили свежие фрукты.

В последствии выяснилось, что в крови мышей произошел довольно резкий всплеск иммунных клеток. В организме такая реакция обычно происходит, когда имеет место атака микробной инфекцией. Получается, что тело воспринимает фастфуд как вирус, а в ответ возникает воспалительный процесс как защита. Если тело запомнит эту реакцию, то она будет возникать всегда при употреблении вредной пищи. В этом случае человеку вернуться к здоровому питанию будет намного сложнее.

Источник: www.medikforum.ru



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