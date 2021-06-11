Прослушивание музыки перед сном мешает уснуть

Ученые из США в ходе проведения исследования установили, что прослушивание музыки перед сном мешает человеку уснуть. У многих есть такая привычка перед ночным отдыхом. В основном люди это делают, чтобы расслабиться.

Проблема заключается в непроизвольных музыкальных образах и «ушных червях». В уме человека после прослушивания мелодии она начинает повторяться бесконечное количество раз. Такие моменты возможны во время бодрствования и при попытке уснуть. Даже когда музыка не играет, мозг продолжает ее обрабатывать.

В опросе приняли участие 209 человек, которые рассказали о качестве своего сна и привычке слушать музыку вечером. В практической части исследования исследователи задействовали 50 испытуемых, которые посетили лабораторию нейробиологии сна. Там научные сотрудники попытались вызывать появление «ушных червей», чтобы понять уровень их воздействие на качество сна. Посредством полисомнографии исследователи зафиксировали мозговые волны, дыхание и частоту сердечных сокращений.

Результаты показатели, что у людей, которые привыкли слушать музыку в постели, ухудшается качество сна. Когда одна и та же мелодия звучит в голове, происходит бодрствование. В связи с этим исследователи рекомендуют постепенно отказаться от такой привычки.

Источник: fbm.ru