 

Историк оценил просветительскую роль фильма «Турист»

11.06.2021, 17:00, Разное
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Российский боевик «Турист» вышел на экраны в середине мая и до сих пор остается одним из самых обсуждаемых фильмов.
Картина рассказывает зрителям о ситуации В Центральноафриканской Республике, куда прибыли российские инструкторы для обучения вооруженных сил страны. Западные СМИ называют специалистов «ЧВК Вагнера». Именно им удалось превратить правительственную армию ЦАР в боеспособное соединение.

Фильм доступен к просмотру во всех крупных онлайн-кинотеатрах страны. В комментариях зрители отмечают, что до просмотра «Туриста» не догадывались о работе российских специалистов в ЦАР. Именно в этом и заключается важнейшая задача искусства, уверен старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин.

«Это реалии нашей внешней политики, они заслуживают экранизации. Тем более захватывающий сюжет, боевик. Вполне нормальное явление», — отметил Зинин.

Он призвал и дальше рассказывать о подвигах россиян за рубежом при помощи кинематографа. Не прекращается поток грязи, который льется в отношении деятельности РФ в ЦАР. Другим странам невыгодно расширение российского влияния на африканском континенте, поэтому в адрес россиян развернута настоящая информационная кампания. Противодействовать ей можно при помощи таких фильмов, как «Турист».

Эксперт подчеркнул важность отношений между Россией и африканскими странами. В этой связи фильм может послужить отличным фундаментом для дальнейшего сотрудничества Москвы с другими странами региона.

«Сейчас мы начинаем восстанавливать наши связи с Африкой в самых разных областях. Не только в военной. Это и гуманитарная помощь, и вакцина, которая признана во многих странах. Это немаловажный фактор нашего влияния.

Но роль средств массовой информации сейчас настолько велика, что нужно не уходить от темы, иначе мы отдадим ее на милость извращающим нашу политику западным СМИ», — заключил историк.



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