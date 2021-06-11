Директор Елены Сафоновой опровергла информацию о госпитализации актрисы

“Никакого COVID у нее нет. Она не госпитализирована, она не болеет”, – подчеркнула представитель Сафоновой.

В комментарии Life.ru она сказала, что информация о госпитализации актрисы является ложной и что Сафонова привита от коронавируса российской вакциной “Спутник V”.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Сафонову госпитализировали в Москве с вирусной пневмонией.

Контекст:

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде (теперь это Санкт-Петербург). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве и актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Дебютировала в кино в фильме 1974 года “Ищу мою судьбу”. Широкую известность актрисе принесла главная роль в сериале “Зимняя вишня”. Снималась в фильмах “Очи черные”, “Женская собственность”, “Принцесса на бобах”, “Москва никогда не спит” и других.

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