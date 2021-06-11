 

В России объявили в розыск директора фонда Навального по борьбе с коррупцией

11.06.2021, 16:58, Новости дня
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В карточке Жданова в графе “Основание для розыска” говорится, что его разыскивают “по статье УК”.

“Не прошло и двух дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск […] Если серьезно, то не знаю, с чем связан розыск. Наверное, с десятком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться, с каким из них, точно сложно. Только что моего адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК. Будем добиваться его участия в суде. Современные политики, соратники Навального, либо в розыске, либо в тюрьме”, – отметил он в подписи к фото.

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Публикация от Иван Жданов (@ioannzh)

Контекст:

Жданова подозревают в создании некоммерческой организации, которая “посягает на личность и права граждан”, сообщал в конце апреля сайт Навального. Это уголовное дело 4 февраля возбудило Главное следственное управление Следкома РФ. Другими фигурантами дела являются Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.

“Интерфакс” написал, что Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. 

Московский городской суд 9 июня удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Навального экстремистскими организациями. Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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