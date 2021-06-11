Каминская с Гвоздевой станцевали на яхте в Турции
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Каминская и Гвоздева позируют на яхте. Певица выбрала для съемки черный слитный купальник, накинув на плечи белую рубашку. Хореограф запечатлена в свободном сарафане.
На опубликованном видео Каминская старается повторять движения за Гвоздевой, а в конце демонстрирует на камеру несколько неприличных жестов.
“Повторение – мать учения”, – подписала ролик Каминская.
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Контекст:
Каминская и Гвоздева были участницами последнего сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, который стартовал в августе 2020 года.
Каминская выступала на паркете в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром, а беременная на тот момент Гвоздева танцевала вместе с ведущим Дмитрием Танковичем.
Победителем шоу стала певица Санта Димопулос, танцевавшая в паре с Максом Леоновым.
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