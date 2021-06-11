 

Каминская с Гвоздевой станцевали на яхте в Турции

11.06.2021, 16:58, Новости дня
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Каминская и Гвоздева позируют на яхте. Певица выбрала для съемки черный слитный купальник, накинув на плечи белую рубашку. Хореограф запечатлена в свободном сарафане.

На опубликованном видео Каминская старается повторять движения за Гвоздевой, а в конце демонстрирует на камеру несколько неприличных жестов. 

“Повторение – мать учения”, – подписала ролик Каминская.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Каминская и Гвоздева были участницами последнего сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, который стартовал в августе 2020 года.

Каминская выступала на паркете в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром, а беременная на тот момент Гвоздева танцевала вместе с ведущим Дмитрием Танковичем.

Победителем шоу стала певица Санта Димопулос, танцевавшая в паре с Максом Леоновым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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