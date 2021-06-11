Горсовет Харькова обжалует очередное решение суда, отменившего переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Об этом пресс-служба горсовета проинформировала 11 июня.

Там считают, что суд при рассмотрении дела допустил “грубое нарушение норм процессуального права” и “необоснованно отказал во всех заявлениях и ходатайствах городского совета”.

Мэрия просила в частности о направлении судебного поручения, назначении военной экспертизы, отложении рассмотрения дела в связи с проведением экспертного исследования, вызове в судебное заседание эксперта.

Решение, которое будет оспаривать горсовет, суд принял 10 июня. Административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения совета от 24 февраля “О чествовании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины” удовлетворили частично – недействительным признали первый пункт этого документа.

Контекст:

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, один из руководителей Коммунистической партии СССР, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. В 1957 году исключен из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его “историческое название”. 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что “жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны”.

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Однако Апелляционный суд в Харькове снова вернул проспекту имя Григоренко.

В третий раз Харьковский горсовет переименовал проспект в честь Жукова 24 февраля 2021 года. Принятие решения сопровождалось криками “Ганьба!” в зале.

Кроме того, в 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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