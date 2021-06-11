 

“Мы счастливы, впереди – классный путь”. MamaRika показала, как узнала о беременности. Видео

11.06.2021, 16:58, Новости дня
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“Если честно, планировала никому не показывать это видео, но вы очень просили залить его в пост… Здесь мы уже оба наплакались, напрыгались от счастья и на память зафиксировали самый важный момент для нашей семьи … Теперь делимся им с вами”, – написала MamaRika, уточнив, что события в ролике происходили 1 декабря 2020 года.

На видео певица обнимается со своим мужем-продюсером Сергеем Середой и говорит: “Этот год не мог закончится лучше. Это лучший исход. Мы узнали, что станем родителями. Четыре теста, чтобы наверняка! Мы счастливы, впереди – большой путь. Классный путь”.

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A post shared by MamaRika (@mamarika_official)

“Такое нежное видео, счастья вам, вы крутые”, – написала подписчица певицы в соцсети ane4kasherstiuk.

“До мурашек. Счастья вам и малышу”, – пожелала пользователь с ником psy_vasylieva.

“Новая жизнь, это просто космос счастья. Вам терпения и милости судьбы”, – оставила комментарий mogilevsca.

Сейчас певица находится на седьмом месяце беременности. В начале года они с мужем переехали в Одессу, родном городе Середы.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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