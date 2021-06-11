 

Журналист Гордон заявил о неактуальности встречи Байдена и Зеленского: Украина – лишь фишка на карте

11.06.2021, 16:50, Разное
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Узнав о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретится с президентом США до 16 июня. Позже американский лидер пригласил украинского коллегу в Белый дом, за что тот был очень благодарен. Однако когда состоится эта беседа, точно неизвестно.

По мнению Дмитрия Гордона, встреча Зеленского и Байдена не актуальна. Журналист считает, что президент США занятой человек, а Украине “не заставила себя уважать”.

Говоря о предстоящей встрече Байдена и Путина, Гордон предположил, что главы двух государств будут говорить о китайской опасности и рассматривать возможность объединения США, России и Европы. Мол, президенты будут передвигать на карте фишки, одной из которых будет Украина.

“Но это от нас зависит, будем мы фишкой или нет”, – отметил журналист.

Напомним, саммит России и США состоится в среду, 16 июня, в Женеве. Последний раз Владимир Путин встречался с американским лидером летом 2018 года. Тогда им был Дональд Трамп.

Ранее Владимир Путин рассказал о предложенных Владимиром Зеленским темах для саммита России и Украины. В Москве были удивлены ответом Киева.



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