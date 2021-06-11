В Минздраве предупредили россиян о новом всплеске заболеваемости COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УРФО Сергей Токарев заявил, что начавшийся в июне период отпусков и путешествий приведет к новому всплеску заболеваемости. Он не исключил, что скоро в стране могут появиться новые, более заразные штаммы.

Рост заболеваемости наблюдается в России уже сегодня. По мнению специалиста, среди основных причин увеличения числа новых случаев COVID-19 – несоблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, а также несерьезное отношение к вакцинации, передает URA.ru.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева считает, что подъем заболеваемости напрямую связан с майскими праздниками. Она пояснила, что в нерабочие дни россияне активно перемещались. “Также в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум, он еще добавит больных”, – сказала специалист.

За прошедшие сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев заражения ковидом. Выздоровели и покинули больницы 10 188 человек; жертвами коронавируса нового типа стали 396 пациентов. По данным оперативного штаба, опасную инфекцию обнаружили у 5,1 миллиона жителей страны.

Напомним, что россияне сегодня могут привиться одной из трех вакцин на выбор – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Каждый из препаратов уже доказал свою эффективность.