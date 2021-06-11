Президент РАН объяснил, что мешает развитию ядерной энергетики

Ядерная энергетика на основе безопасных реакторов и практически безотходных технологий производства энергии является чистой, однако в обществе еще существуют страхи и фобии в отношении нее, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Сергеев сообщил на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, что «ученые считают ядерную энергетику чистой, но здесь есть фобии», и «когда мы говорим про парниковые газы, более-менее всем очевидно, что энергетика чистая, там почти парниковых газов не дает». Кроме того, «радиационный фон в разы меньше естественного фона», передает РИА «Новости».

«Фобии ясны: это три крупнейшие аварии, которые были, и вторая фобия – захоронение радиоактивных отходов», – отметил он.

Сергеев отметил, что может противопоставить этим страхам ядерная энергетика на основе передовых технологий.

«Это новые практически полностью безопасные реакторы и новые концепты замкнутого цикла использования ядерного топлива, которые позволят практически не иметь радиоактивных отходов от деятельности и, грубо говоря, возвращать (их) в природу с тем же радиационным фоном, который мы брали, когда извлекали уран», – сказал он.

Глава РАН также напомнил о состоявшемся во вторник на площадке «Сибирского химического комбината» «Росатома» в Северске в рамках отраслевого проекта «Прорыв» официальном старте строительства первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет «сердцем» опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего – беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.

«Это очень хорошо, что здесь РФ является лидером. В планах, что к 2030 году это предприятие должно выдавать в сеть электрическую энергию, которая получается из этой системы. Такое развитие – и по безопасным традиционным реакторам, которые есть во всем мире, и по созданию таких новых подходов – должны «вытащить» нашу ядерную энергетику в плане углеродной таксономии – сейчас же все считают налоги – и «поместить» ее в чистую энергетику», – сказал Сергеев.

Он добавил, что недавно специализированная рабочая группа Европейской комиссии пришла к выводу: ядерная энергетика не наносит существенного вреда окружающей среде и сравнима по выбросам с самой безопасной ветроэнергетикой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России.