Ученые рассказали, когда просмотр телевизора больше всего вредит ребенку

После проведения исследования французские исследователи рассказали, в каких ситуациях просмотр телевизора вредит ребенку больше всего. Оказалось, что этого не следует делать в ходе семейных обедов, так как наблюдается ухудшение речевых навыков.

Языковое развитие ребенка может пострадать, если он будет смотреть телевизор (в визуальном режиме или с включенным фоновым звуком) во время еды. Специалисты, которые относятся к медицинской когорте EDEN, наблюдали за детьми на протяжении нескольких лет.

Также было установлено, что уровень речевых навыков ребенка не связан с количеством времени, которое он проводит перед экраном. У двухлетних малышей низкий показатель языкового развития наблюдался в том случае, если они во время семейных обедов смотрели телевизор. В группе с испытуемыми трех с половиной лет коэффициент вербального интеллекта был выше у тех, кто никогда не смотрел телевизор в ходе трапезы с родственниками.

По словам авторов исследования, семейные обеды – это основной момент словесного обмена между детьми и взрослыми. В эксперименте когорты EDEN приняли участие более 1 500 человек. Когда их родители заполняли анкеты, детям было по два года. Ученые напоминают, что телевизионный экран несет вред для когнитивного развития малышей. Просмотр телевизора способен изменить структуру головного мозга, а также снижает концентрацию внимания. Согласно статистическим данным, дети трех-шести лет проводят за экранами около двух часов в день.

Источник: rossaprimavera.ru