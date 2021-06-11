Цымбалюк-Романовская рассказала Манукяну о жизни после смерти Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно пояснила журналисту Вадиму Манукяну о своей жизни после смерти Армена Джигарханяна. Она приняла участие в съемках программы «Давай поговорим». В рамках доверительной беседы пианистка ответа на вопросы о личной жизни.

В конце 2017-начале 2018 года история скандального развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской находилась у всех на устах. Против пианистки пытались возбуждать несколько уголовных дел, однако она доказала свою невиновность. Несмотря на болезненный развод, Виталина Цымбалюк-Романовская всегда с теплотой вспоминает о бывшем муже. Она не пришла на его похороны, но потом сходила на кладбище.

14 июня у пианистки состоится творческий вечер. Она пояснила о своем волнении, участии в других интересных проектах и о том, как складывается ее личная жизнь. Интервью с экс-женой Джигарханяна выйдет 13 июня.

Сама же пианистка отметила, что ей очень было приятно поговорить с журналистом. На интервью она пришла в строгом черном костюме с укладкой и легким макияжем. Она призвала ценить хорошее общение и выбирать в свое окружение только тех людей, которые достойны уважения.