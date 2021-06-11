 

Оксана Самойлова рассказала, как привела себя в форму после четырех родов

11.06.2021, 16:02, Разное
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Супруга Джигана Оксана Самойлова часто общается со своими подписчиками и отвечает на их вопросы. Недавно многодетная мать рассказала, как сумела привести себя в форму после четырех родов.
Оксана Самойлова, которая в феврале минувшего года родила долгожданного сына, уже в скором времени позировала в ярком бикини. Фолловеры удивляются тому, как быстро она восстанавливается после родов. Бизнеследи призналась, что она много лет регулярно тренируется, поэтому ее тело способно быстро вернуться в прежнюю форму. При этом, Оксана Самойлова советует девушкам, которые хотят хорошо выглядеть после родов, начинать тренировки и занятия спортом за пару лет до наступления беременности.

По словам жены рэпера, в ее понимании «хорошая форма» – это когда рядом с 20-летней девушкой она выглядит намного лучше. Она не скрывает, что прежней фигуры после четырех детей уже не будет. Также Оксана Самойлова рассказала, что у нее на теле есть растяжки, но они малозаметные.

Источник: graziamagazine.ru



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