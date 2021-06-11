В Украине на выходных откроют 50 центров массовой вакцинации – Минздрав

Больше всего таких центров откроют в Днепропетровской области (13). В Днепре из них будут работать 12 и еще один – в Кривом Роге. На втором месте по количеству открытых центров массовой вакцинации идет Львовская область. Там будет восемь центров, три из которых – во Львове и по одному – в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

В Одесской области откроют всего семь центров. При этом, четыре будут в Одессе и по одному – в Балте, Черноморске и Измаиле. В Полтавской области будет работать пять центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Еще три центра массовой вакцинации откроют в Херсоне. В Киевской области появятся также три центра (два – в Белой Церкви и один – в Броварах).

Два центра откроют в Черновцах и по одному центру в Хмельницком, Каменец-Подольском, Тернополе, Житомире, Виннице, Кропивницком, Ровно, Черкассах и Харькове.

В Киеве центр массовой вакцинации открыли в Международном выставочном центре. Он расположен на Броварском проспекте, 15. Киевская горадминистрация сообщала об открытии предварительной записи на вакцинацию через сервис Helsi.me.

Полный список центров с адресами и режимом их работы доступен по ссылке.

Контекст:

На прошлых выходных в Украине работало 14 центров массовой вакцинации в семи регионах. Привить удалось более 15 тыс. человек.

Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и принимают украинцев, записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”. За первые два дня в трех украинских центрах массовой вакцинации сделали почти 5 тыс. прививок от COVID-19.

Выбирать препарат в массовых центрах вакцинации нельзя, доступен тот, который есть в наличии в Украине.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,6 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,4 млн человек, завершили вакцинацию уже 204 тыс. украинцев.

По состоянию на 9 июня Украина получила более 4,1 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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