Закупку беби-боксов в Украине перенесли из-за коррупционных лазеек в тенденых документах

Компания, которой отдали право на проведение тендера, внесла изменения в документацию, открывающие лазейки для коррупции, отметили в релизе.

О закупке более 100 тыс. бэби-боксов в системе ProZorro объявили 28 апреля. Заказчиком тендера является Министерство соцполитики, проводить торги будет ГП “Украинские специальные системы”. За неделю до окончания срока подачи на тендер УСС изменили тендерную документацию по просьбе Минсоцполитики.

“Добавили новое требование от участников: предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. В то же время поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы авторизованных в Минсоцполитики)”, – завили в проекте.

Один из участников тендера пожаловался в Антимонопольный комитет на новые требования. УСС в день подачи предложений на тендер признали нарушения, убрали изменения в документацию и на три недели перенесли срок подачи на тендер.

В проекте уточнили, что на данный момент осталось всего несколько десятков бэби-боксов, поэтому родителям рекомендуют оформлять карту “ПриватБанка” для получения денежной помощи.

Из-за неконкурентной закупки беби-боксов под видом проектов международной технической помощи, которая фактически не осуществлялась, в течение трех лет бюджет Украины получил убытков на более чем 129 млн грн. Об этом 27 мая сообщили в Счетной палате.

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беки-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо “пакета малыша”.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. “Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, – отметили в фонде.

В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщили изданию “ГОРДОН”, что с сентября 2018 года по август 2020-го “пакет малыша” получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон №1359-ІХ о внесении изменений в закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования “пакета малыша” на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

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