В Кунцеве появится новая детская поликлиника

Власти Москвы выступают за доступную медицинскую помощь, именно поэтому в столице идет активное строительство поликлиник и больниц. До конца 2023 года будет возведено более 70 объектов здравоохранения. На это тратятся средства города и инвесторов.

Так, в следующем году в Кунцеве откроют новую детскую поликлинику на 320 посещений в смену. В медучреждении будет педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики, молочно-раздаточный пункт и детская неотложная помощь.

Согласно новым стандартам, в поликлинике будет понятная система навигации, самое современное медицинское оборудование, комфортные зоны ожидания и доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Возле здания будет газон, цветники и площадки для отдыха.

“В настоящее время на объекте завершены монолитные работы”, – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Социальная инфраструктура в Москве развивается в том числе благодаря программе “Мой район”. В городе строятся не только объекты здравоохранения, но и школы, детские сады, спортивные комплексы, объекты общественного транспорта, благоустраиваются парки, дворы, создаются рынки, ярмарки и многое другое.

Говоря о развитии района Кунцево, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” построены спортплощадка, автомобильная развязка, эстакада, гараж-стоянка на 451 машино-место, открыты блок начальной школы № 882, детский сад, монумент воину-защитнику, мемориальный знак, благоустроены сквер на Кунцевской улице и Каштановая аллея.

Ранее “Дни.ру” писали об открытии поликлиники в Зябликове. Здание подключили к сетям инженерно-технического обеспечения. Поликлиника находится по адресу: Ореховый бульвар, дом 28. В медучреждении есть необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах.