Женщина, обвиняемая в краже ноутбука спикера Палаты представителей США, появилась на видео с нацистским приветствием

6 января 2021 года Райли Джун Уильямс, 22-летняя сотрудница службы ухода на дому из штата Пенсильвания, была в числе примерно 800 участников массовых беспорядков, которые ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия. В тот день многие были замечены в порче имущества и насилии. Однако дело Уильямс уникально тем, что ее бывший молодой человек заявил ФБР, что она украла ноутбук из офисе спикерки Палаты представителей США Ненси Пелоси.

Бывший парень Уильямс также утверждает, что она собиралась продать ноутбук российской разведслужбе. Согласно судебным документам, это заявление «остается предметом расследования». Адвокат Уильямс отрицает это обвинение и обвиняет ее партнера в том, что он действует из мести.

Уильямс не обвиняли собственно в краже ноутбука (которую она также отрицает), однако ей предъявлены различные обвинения, включая насильственное проникновение и нарушение общественного порядка на территории Капитолия, а также содействие другим лицам в совершении «кражи, хищения или воровства».

На кадрах от 6 января, опубликованных ITV News, Уильямс призывает участников массовых беспорядков подниматься по лестнице по направлению к офисам конгрессменов. На одном из видео, снятом в офисе Пелоси, слышен голос, который, по заявлению ФБР, принадлежит Уильямс. Она произносит фразу «чувак, надень перчатки», а затем рука в перчатке берет ноутбук со стола. В аффидавите есть ссылка на посты в Discord, где пользователь под ником “Riley” хвастается «СПЕРЛА КОЕ-ЧТО У НЕНСИ ПОЛЕСИ [sic]».

В интервью ITV 16 января мать Уильямс описала свою дочь как увлекающуюся натуру. Она сообщила, что Райли радикализовалась на ультраправых форумах, однако описала политическую цель ее дочери как «…хотела, чтобы Америка получала правильную информацию».

Однако команда Bellingcat получила данные, которые говорят о том, что Уильямс — не простая сторонница Трампа, попавшая в водоворот событий. Она публиковала сообщения расистского и антисемитского содержания, а также сняла, по-видимому, открыто пронацистское видео в поддержку акселерационизма (ускорения коллапса общества) как пути к созданию белосупремасистского государства, занимающегося геноцидом.

Видео с нацистским приветствием

Через несколько дней после того, как в середине января Уильямс предъявили обвинения, с Bellingcat связался активист-антифашист и передал видео, где, по его мнению, она приносит присягу Адольфу Гитлеру. Bellingcat поделилась этими кадрами и результатами расследования с NBC News.

36-секундное видео начинается с того, что на нем танцует молодая женщина в платье, кепке, очках и маске с черепом. Такие маски стали символом Atomwaffen и других акселерационистских нацистских террористических группировок еще в 2017 году.

Примечание редактора: из видео удален звук по запросу владельца авторских прав на фоновую музыку, которая присутствовала в оригинальном видео.

На ее кепке изображен зонненрад, также известный как «Черное солнце» — оккультный нацистский символ, также популярный у Atomwaffen. Патч с «Черным солнцем» был на бронежилете у крайстчерчского стрелка Брентона Тарранта, который в 2019 году убил 51 человека в Новой Зеландии.

Также на видео у ног женщина видна книга о войсках СС.

Она несколько секунд танцует под техно-музыку, при этом на фоне звучит голос: «Hammer был прав во всем. Политического решения не существует. Остается только акселерационизм. Хайль Гитлер».

В этот момент в музыке на видео начинается басовая партия, а женщина вскидывает руку в нацистском приветствии. На видео появляется негативный фильтр, глаза женщины вспыхивают.

Этот эффект — явный пример эстетики «фашвейв», которая получила известность благодаря характерной пропаганде Atomwaffen. Фашвейв крайне популярен в среде нацистов и других белых супремасистов в Телеграме.

Поскольку женщина на видео не показывает лицо, подтвердить ее личность достаточно сложно. Во-первых, для этого необходимо установить, демонстрировала ли Райли Уильямс взгляды, соответствующие нацистской и расистской идеологии.

Поскольку мы не можем провести сравнение только по чертам лица, нам также нужно посмотреть, сможем ли мы проследить связь Уильямс и каких-либо объектов или предметов одежды на видео. Однако сперва следует оценить онлайн-контекст, в котором было опубликовано это видео.

Контент-анализ

Исследователь-антифашист, который нашел эти кадры, сообщил, что наткнулся на них в ноябре 2020 года в одном из неонацистских телеграм-каналов. Он рассказал нам: «Это видео привлекло мое внимание, поскольку акселерационисты в основном мужчины, а также потому что сочетание месседжа и редактирования создает шоковый эффект. Я скачал его и забыл о нем, но уже после беспорядков в Капитолии увидел фотографию Райли Уильямс в маске с черепом».

Исследователь не уверен, где именно было опубликовано это видео, так как прошло уже очень много времени. Однако голос на видео, судя по всему, дает определенную зацепку. Женщина на видео говорит: «Hammer был прав во всем». The Hammer — довольно популярный акселерационистский нацистский телеграм-канал. На момент публикации у него было 6780 подписчиков. Месседжи в нем подаются прямо, без намеков.

Антифашистские исследователи установили, что автор этого канала — Кристофер Полхаус из Сан-Антонио, штат Техас. Его определелили по татуировкам на фото в постах в Телеграме. Полхаус торгует неонацистским мерчем, в частности баннерами, которые вывешиваются с эстакад. Помимо пропаганды геноцида в своем телеграм-канале, Полхаус также часто позирует с оружием. Он часто фотографируется с «Черным солнцем» и в маске с черепом.

Полхаус также продает характерные солнечные очки, которые присутствуют на фото выше, и которые надеты на женщине на видео.

Следует отметить, что сама Уильямс неоднократно ранее снимала подобные фото и выкладывала их в социальные сети, как установило расследование ITV.

Команда Bellingcat нашла и другие ее посты в социальных сетях, где она позирует в маске с черепом.

Разумеется, это само по себе не доказывает, что на видео, которое нам прислали, действительно Уильямс. Чтобы подтвердить это, нужно разобраться чуть подробнее.

Райли Уильямс в социальных сетях

Уильямс, по-видимому, вела аккаунты в Твиттере и Parler под похожими именами пользователя “@whitepillgroypr” и “whitepillgroyper” “White pill”, или «белая таблетка», — наверняка развитие ультраправого дискурса о «красной таблетке» и «черной таблетке» (“red pill” / “black pill”). Вероятно, это означает принятие политики белого супремасизма. В какой-то момент в отображаемом имени ныне удаленного аккаунта Уильямс в Твиттере была ссылка на стихи из Евангелия от Матфея.

В Parler в аккаунте с практически идентичным именем пользователя на аватарке виден рисунок женщины в маске с черепом и с огнестрельным оружием в руках, который напоминает кадры с Уильямс, показанные на ITV.

“Groyper” («Гройпер») — самоназвание фанатов Ника Фуентеса, отрицателя Холокоста и видного ультраправого деятеля, который 6 января присутствовал у Капитолия.

В Твиттере Уильямс демонстрировала любовь и обожание в адрес Фуэнтеса, а также бывшего президента Дональда Трампа и основателя конспирологического ресурса Infowars Алекса Джонса.

Уильямс делилась контентом и высказывала поддержку самым разным ультраправым инфлюенсерам, однако Фуэнтес, по-видимому, был для нее самым любимым. Однажды она даже поменяла свое отображаемое имя в Твиттере на AF — в честь стрима Фуэнтеса “America First”. В этом треде она защищает Фуэнтеса от обвинений, что тот обмочился в штаны, пытаясь пробежать милю на уроке физкультуры в школе (эти обвинения — результат вирусной шутки, направленной против Фуэнтеса).

В твиттере Уильямс открыто заявляла о своих расистских убеждениях. Здесь она ругает другого фаната America First за то, что тот высказался «в пользу расового смешения».

А здесь она отвечает на критический твит с фотографией собрания «Германо-американского Бунда», довоенной американской нацистской организации. Уильямс иронически спрашивает “based?”, используя слэнговый термин, который используется в том числе ультраправыми и, грубо говоря, означает положительную оценку.

Уильямс также не чурается антисемитских оскорблений, например “kike” (“жид”), как видно, например, в комментарии ниже.

Судя по твиттеру Уильямс, она по крайней мере одобрительно относится к расистской идеологии. Также там можно найти улики, подтверждающие личность женщины на видео.

Подтверждение

12 декабря 2020 года Райли Уильямс была на ультраправом митинге в Вашингтоне. Она была среди тысяч сторонников Трампа, которые наводнили город в тот день. В ходе столкновений вечером того же дня четыре человека получили ножевые ранения. Днем на митинге произносили речи. В частности, выступал Ник Фуэнтес. Уильямс была на этом митинге и сняла фото с Фуэнтесом. Судя по этому фото, аккаунт @whitepillgroypr действительно вела Уильямс.

Тот же антифашистский исследователь, который передал нам видео с нацистским приветствием, также прислал фото (см. ниже), на котором, по его словам, также Уильямс. Эта фотография была получена от другого лица, которое проводило время в тех же онлайн-пространствах, что и Уильямс, и было знакомо с ее контентом в интернете. Мы не можем мгновенно подтвердить, что на этом фото действительно Райли Уильямс, но она поразительно похожа на женщину на видео.

Расцветка и покрой платья идентичны. Впрочем, можно заметить, что бант, завязанный у нее на шее на фото выше, на видео развязан.

На женщине на видео надеты солнечные очки. Нам не удалось найти фото Райли в таких же очках. Однако на предоставленной нам фотографии на женщине другие очки с фиолетовой оправой характерной формы.

На Уильямс надеты, судя по всему, те же очки, что и на фото с Фуэнтесом (также следует отметить, что ее челка точно так же ниспадает на лоб).

Те же очки видны и на кадрах от 6 января из Капитолия

Те же очки хорошо видны и на полицейском фото.

Другие подтверждения

Приведенной выше информации вполне достаточно, чтобы утверждать, что на видео с нацистским приветствием действительно Райли Уильямс. Однако для порядка мы решили поискать дополнительные подтверждения. Путь поиска мы нашли в аффидавите ФБР против Уильямс, где упоминаются несколько постов в Discord, которые, по-видимому, были сделаны Уильямс, а скриншоты были опубликованы пользователем твиттера “@jannypilled” (в аффидавитах по делу 6 января федеральным силовикам часто приходилось иметь дело с нишевыми онлайн-субкультурами).

Контент из Discord (осторожно, по ссылке присутствуют кадры обнаженного тела и причинения себе вреда) представляет собой, помимо прочего, посты от пользовательницы под ником Riley, которая рассказывает, как она «сперла» компьютер Ненси Пелоси, а также фотографии Уильямс. В аффидавите ФБР говорится, что экс-бойфренд Уильямс утверждал, что она регулярно пользуется этой платформой. Аватар владельца канала в Discord также, по-видимому, практически не отличается от фото профиля Уильямс в ныне удаленном инстаграм-аккаунте (подробнее см. фото выше, где Уильямс сфотографировалась в магазине одежды в маске с черепом).

Некоторые фотографии из Discord носят порнографический характер. Другие представляют собой переписку с неким лицом, совершавшим самоповреждение. Мы даем ссылку на эти кадры, только чтобы показать, как мы искали дополнительные доказательства того, что на видео действительно Уильямс. Мы попытались показать только то, что необходимо, чтобы пояснить, как мы провели расследование.

На одном из фото из треда в Твиттере, на который ссылается ФБР, ясно видно лицо Райли Уильямс. На другом фото маркером на женской груди написано “BERSERKR” (ник другого пользователя Дискорда). Под правой рукой видна татуировка.

Эта татуировка видна на другом видео из Discord. На этом видео женщина сидит на кровати рядом со столом, на котором стоят монитор и напиток из фаст-фуда. На стене позади нее висит телевизор.

Лицо Уильямс на этом видео не видно, однако оно ясно видно на фото, снятом точно с того же ракурса, которое присутствует в треде, на который ссылается аффидавит ФБР. Там даже виден тот же стаканчик из фаст-фуда.

Таким образом, можно с уверенностью связать эту татуировку с Райли Уильямс.

Та же татуировка видна на фото (частично цензурированном из-за его характера), которое Bellingcat получила от источника, присутствующего в канале в Discord, где Уильямс публиковала приведенное ранее фото в платье и в маске с черепом. На этом (отцензуренном) фото ясно видна та же татуировка.

Это фото, фрагмент которого увеличен в правой верхней части приведенного ниже коллажа, позволяет однозначно установить присутствие Райли Уильямс на видео с нацистским приветствием. В верхнем левом углу увеличенного фото мы видим характерный синий светильник. Этот светильник также виден в зеркале справа от Уильямс на видео с нацистским приветствием, как показано на коллаже ниже.

Собираем улики воедино

Говоря коротко, татуировка Уильямс, которая видна на фото и видео из Discord, где ясно видно ее лицо, показывает, что она была в той же комнате, где было снято видео с нацистским приветствием. Этот вывод добавляется к изложенным выше подтверждающим деталям, таким как ее маска, очки, платье и челка, а также информация, которую она публиковала в различных социальных сетях.

Уильямс, по-видимому, проводила время в некоторых крайне экстремистских онлайн-комьюнити и впоследствии опубликовала видео, где она вскидывает руку в нацистском приветствии.

Она упоминала акселерационизм и “Хаммера” — деятеля неонацизма, который призывает своих подписчиков вывешивать баннеры с эстакад и рисовать граффити, чтобы распространять их идеи.

Кроме того, 6 января на Уильямс была надета футболка с упоминанием «Гройпера», которая была видна под ее курткой на видео и фотографиях, на которых она присутствует. Это также говорит о приверженности идеям белого национализма.

Прежде всего, учитывая, что произошло во время штурма Капитолия, эта история показывает, что человеконенавистнические идеи, которые взращиваются в экстремитских коммьюнити, иногда переходят в реал.

Bellingcat связалась с адвокатом, которые представляет Райли в суде, но на момент публикации ответа не получила.

NBC News поговорили с адвокатом Уильямс А. Дж. Крамером, который не подтвердил и не опроверг, что на видео именно его клиентка. Впоследствии он заявил, что видео было сделано «в шутку», хотя поначалу не стал подробно описывать, кто и для кого снял это видео.

Впоследствии Крамер в электронном письме NBC News заявил, что видео — «ироническая интернет-шутка против людей, которых называют “Wignats”, и которые являются национал-социалистами и нацистами». Это видео, добавил он, было снято в насмешку над этими людьми и против их убеждений.

Термин “Wignat” популяризовали Эндрю Англин, редактор неонацистского сайта “The Daily Stormer”, и Ник Фуэнтес. Это термин, который используют в основном нацисты и белые националисты, чтобы оскорблять других нацистов и белых националистов. Стоит отметить, что для того, чтобы снять видео с нацистским приветствием, Райли Уильямс, по-видимому, приобрела у «Хаммера» солнечные очки, то есть поддержала не особо известного нациста-акселерациониста собственными деньгами.