 

Мнение: Налог на закошмаривание?

11.06.2021, 15:30, Разное
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Хорошая весть пришла из Нового Уренгоя. Бизнесмена Олега Ситникова освободили из тюремной камеры, куда отправили сразу после возвращения Ситникова из экономического форума в Снкт-Петербурге.

Но есть и плохая новость. Ситникову предъявили обвинение еще по одному уголовному делу. О неуплате налогов.

Интересно, что нынешнее уголовное дело связано с неуплатой налогов в тот самый период, когда был ликвидирован мост из барж. К слову, позже суд признал, что мост был ликвидирован незаконно…

Логика силовиков видимо такая: да, мы получаем зарплаты из налогов, мы вот поработали – незаконно ликвидировали мост, но что бы мы беспределили и дальше, надо , чтобы ты заплатил налоги, даже если источник доходов для уплаты налогов нами был ликвидирован, а ты не имеешь никакого отношения к предприятию, с которого мы добиваемся оплаты налогов…

Заплати, а мы и дальше будем тебя кошмарить. И продолжим волокитить расследование уголовного дела, возбужденного после того, как тебе нанесли девятнадцать ножевых ранений, ты потерял больше трех литров крови, трое суток провел в реанимации, но выжил…

По большому счету, от Ситникову требуют, чтобы он оплатил расходы на содержание силовиков, которые кошмарят его….  Так получается?

Источник: Ирек Муртазин



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