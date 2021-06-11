Больница со смыслом и врач из Великобритании: новые детали вторых родов Меган Маркл

Спустя неделю после рождения 11-й правнучки королевы Елизаветы II – Лилибет-Дианы Маунтбеттен-Виндзор – журналисты американских изданий выяснили новые подробности появления малышки на свет. Так, издание People со ссылкой на свои источники сообщило, что малышка весом 3225 г родилась, вопреки планам Меган, в стенах медицинского учреждения – в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорнии. Больница находится в нескольких минутах езды от дома Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито, штат Калифорния. Но, помимо близости к месту их жительства, была и еще одна причина, почему супруги выбрали эту больницу.

Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Санта-Барбара Коттедж. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами, – рассказал инсайдер.

Второй – и, пожалуй, основной причиной – была конфиденциальность и безопасность:

Этот современный центр родовспоможения предлагает индивидуальный подход к родам с учетом пожеланий семьи. Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей… Безопасность и конфиденциальность были у Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех необходимо было разместить в больнице, – добавил источник.

В стационаре за состоянием беременной Меган наблюдала доктор Мелисса Дрейк. Однако на связи с герцогиней Сассекской был медик из Великобритании – по телефону ее консультировал доктор Гоури Мот. Она же помогала Меган Маркл при рождении сына Арчи в лондонской больнице Портленд два года назад.

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Меган и Гарри поблагодарили всех за поздравления и теплые пожелания. На официальном сайте их благотворительной организации Archewell появилось заявление от самих родителей:

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.