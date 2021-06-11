 

В НАТО раскрыли рост суммарных военных расходов стран альянса

11.06.2021, 15:21, Новости дня
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Суммарные военные расходы стран НАТО в 2020 году выросли на 3,5%, а в этом году ожидается рост на 4,1%, сообщил альянс.

В 2021 году десять из 30 стран НАТО в 2021 году выделят на оборону более 2% своего ВВП, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран Североатлантического альянса растут шестой год подряд.



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