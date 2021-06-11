Медики рассказали, о чем говорят белые пятна на ногтях

Медики рассказали, о чем могут сигнализировать белые пятна на ногтях. В ряде случаев они говорят о проблемах со здоровьем. В медицине данный термин получил название лейконихия.

Белые пятна на ногтях появляются из-за аллергии, грибковой инфекции, повреждения пластины или же недостатка минералов. Частой причиной считаются травмы, например, удары о какую-либо поверхность. Иногда белые пятна свидетельствуют о хроническом заболевании почек или же реакции на принимаемые лекарственные препараты. Если у человека есть опасение за свое здоровье, то нужно обратиться к врачу.

Пятна белого цвета на ногте могут свидетельствовать о грибке. Инфекция легко поддается лечению специальными препаратами. Иногда ноготь травмируется у самого основания, поэтому появляются такие признаки.

Существует ошибочное мнение по поводу того, что белые пятна на ногтях говорят о дефиците кальция. Если имеется нехватка данного элемента, то пластина становится очень мягкой и слабой. В то же время данные признаки свидетельствует о дефиците цинка.

Источник: www.medikforum.ru