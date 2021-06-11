 

Ученые: Динозавры жили в тепличном климате с жарким летом

11.06.2021, 15:06, Разное
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Представителям Брюссельского свободного университета удалось реконструировать климат, который был на планете 78 миллионов лет назад. По словам палеоклиматологов, динозавры обитали в тепличном климате, характеризовавшимся жарким летом.
Международная группа ученых, которую возглавил Нильс де Винтер, использовала в своем исследовании инновационную технику. Оказалось, что динозавры сталкивались с намного большими сезонными различиями, чем было принято считать ранее. Реконструкция показала, что в данную эпоху температура действительно могла повышаться, но разница показателей между зимним периодом и летним была незначительна. В результате, динозавры переживали слишком жаркое лето и теплую зиму. Ранее считали, что в эпоху древних существ различия между сезонами были незначительными.

Кроме этого, исследователи изучили окаменелости моллюсков, живущих в меловой период в южной части Швеции примерно 78 миллионов лет назад. Они обитали в неглубоких морях, поэтому накопили сведения о климатических изменениях того периода. Благодаря методу, который применял Нильс де Винтер с группой коллег, было установлено, что тогда в Швеции температура воды была 15-27°C. Примечательно, что это на 10°C выше, чем в современном мире.

Источник: www.interfax-russia.ru



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